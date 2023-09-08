لرغبته في بيع المنزل.. شاب يتخلص من والده خنقا في الدقهلية

تخلص شاب في العقد الرابع من عمره من والده المسن بمنطقة سوق الخضار بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية بينهما لرغبة الأبن في بيع المنزل الذي يمتلكه والده وجرى نقل جثمان المتوفي الى مشرحة مستشفى المنصوة الدولي .

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بمصرع شخص خنقا بمنطقة سوق الخضار بنطاق القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع"جابر محمد"70 عامًا.

وأكد شهود العيان ان المجني عليه تعرض للخنق على يد نجله "محمد" ، 45 عامًا، لايعمل بعد مشادة كلامية نشبت بينهما وذلك لرغبة المتهم في بيع المنزل والتحصل على أموال من والده ورفض المجني عليه مما تسبب في نشوب مشاجرة قام خلالها الجانى بخنق والده.

جرى نقل جثمان المتوفى الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة ، فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بإعداد مذكرة تحريات بالواقعة وظروفها وملابساتها.