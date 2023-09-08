اقرأ غدا في عدد البوابة.. اليوم.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة السيسى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 9 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة السيسى.. الرئيس يناقش قضايا الدول النامية.. ويؤكد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لها

«نووية هجومية».. كوريا الشمالية تكشف عن غواصة جديدة

«المشرط الانتحارى».. مسيرة روسية تدخل مرحلة الإنتاج الصناعى

تحالف مشبوه لتركيع ليبيا وإخضاعها لهيمنة الغرب.. موافقة سريعة من مجلس الأمن على خطة «باتيلى» لتقويض دور المؤسسات الشرعية

مخاوف غربية من ولادة أنظمة موالية لروسيا فى الساحل الأفريقى

لندن تطارد جنديا سابقًا بالجيش يشتبه فى ارتكابه جرائم إرهابية

بدء العد التنازلى لعزل بايدن.. سحب الثقة فى مجلس النواب الأمريكى

غدا.. داليا عبدالرحيم تقدم برنامج «الضفة الأخرى» على شاشة «القاهرة الإخبارية»