تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

هناك مشروع جديد قد يعرض عليك في الفترة المقبلة، تواجه بعض التحديات في العمل وعليك حلها والتعامل معها بكل مرونة، ابتعد عن المواجهة مع الزملاء في هذه الفترة، فالضغوط في العمل تؤثر عليكم جميعًا ويجب عليكم مساندة بعضكم وليس الدخول في نزاعات، انتبه لصحتك وابتعد عن القلق والتوتر

برج الثور

تكون الظروف والحظ الى جانبك في الفترة المقبلة لذلك حاول استغلال هذه الفترة جيدًا للاستفادة منها لتحسين وضعك، تصلك في الفترة العديد من الدعوات، بالرغم من رغبتك بالجلوس في المنزل والبقاء وحيدًا، لكن عليك تلبية هذه الدعوات كلها من أجل دعم قائمة معارفك، وتطوير نفسك

برج الجوزاء

أنت تعمل اليوم على ضبط نفسك وعدم الانفعال او التصرف بعنف مع بعض المقربين، مزاجك يتبدل للافضل بعد سماعك اخبار سارة جدًا، سوف تشهد الفترة المقبلة تقدم في حياتك المهنية، واخيرًا تتخلص من شخص حاول ايذائك بشكل كبير في العمل، أنت تشعر بالراحة والامان في مسارك الوظيفي.

برج السرطان

أنت تفكر بشكل جدي في عملية بيع او شراء عقار أو شيء ثمين، لا تتسرع يا عزيزي باتخاذ اي قرار، استشر بعض المقربين وأصحاب الخبرة، أوضاع مضطربة في الاسرة بسبب بعض المشاكل العائلية، سوء التفاهم وراء هذه المشاكل، من الأفضل التحدث بصراحة لحلها بشكل نهائي، انتبه لصحتك.

برج الأسد

سوف يتحقق أمرا طالما انتظرت حدوثه، أنت تشعر بالسعادة بعد أن يتحقق هذا الامر، لا تتردد ابدًا بالدفاع عن نفسك وعن اي شخص تشعر أنه تعرض للظلم، أنت تملك شخصية قوية وقيادية، لذلك تتمكن من الحصول على كل ما ترغب به، تشعر أحيانا بالرغبة في البكاء فما زالت حزين بسبب امر عائلي.

برج العذراء

تشعر بالتهديد في مكان العمل بسبب بعض الزملاء الذين يحاولون الإيقاع بك، لا تدعهم يستفزونك حتى لا تتصرف بشكل سيء أمام المدير، تكتشف أمر صادم يخص صدق مقرب منك، مشروع جديد تبدأ بالعمل عليه يعود عليك بالخبرة والربح المادي، الشريك بحاجة للاهتمام بشكل أفضل.

برج الميزان

من الناحية المهنية سوف تواجه بعض التحديات في الفترة المقبلة، الكثير من المسؤوليات عليك انجازها، تشعر بالضغط الشديد بسبب تلك المسؤوليات وعدم قدرتك على التوفيق بينها، هذه الأمور قد تؤثر على مزاجك وتشعر ببعض الضيق والتوتر، تتصل بصديق من أجل الخروج من هذه الحالة وتغيير الحالة المزاجية التي تشعر بها

برج العقرب

هناك الكثير من الأمور العائلية تطرأ في هذه الفترة، أنت تشعر بالانشغال الشديد مع الأسرة، لا تهمل طلباتهم ومشاكلهم، فهم بحاجة لتواجدك إلى جانبهم في هذه الفترة، تلتقي ببعض الأشخاص الجدد حاول ان تستفيد منهم من اجل فتح المزيد من الفرص أمامك، تواجه بعض المشكلات مع الشريك في هذه الفترة

برج القوس

أنت تشعر برغبة بالانعزال وقضاء وقت بمفردك من أجل التفكير في حل مشكلة تقلقك في هذه الفترة، لا تبالغيا عزيزي بالتفكير حتى لا تتعرض لضغط نفسي يؤثر على صحتك الجسدية بشكل سيء، الأمور هادئة على الصعيد العملي، وهو ما يمنح المزيد من الوقت للتفكير بنفسك ومشكلتك.

برج الجدي

لا تستخف ابدأ بالنصائح التي يقدمها لك بعض الأصدقاء والمقربين منك، تبدأ بالتخطيط للمستقبل وترتيب أولوياتك، لا تستمع لكل الآراء التي يقدمها الآخرون حول مشكلة تخصك، فلا يعلم حجم ما تمر به وطبيعة الأمر سواك، تخطط لقضاء وقت مميز مع الشريك والخروج من حالة العزلة التي تعيشها

برج الدلو

هناك مشروع جديد يعرض عليك في هذه الفترة، أنت تفكر مليًا في الامر وتشعر بالحيرة ما بين البدء به أو البقاء على وضعك حتى لا تخسر ما أنت به، لا تتسرع بأي قرار واستشر عائلتك واطلب نصيحتهم، الاصدقاء يعرضون عليك مشروع للخروج سويًا وقضاء وقت ممتع، لا ترفض العرض

برج الحوت

من الناحية المهنية أنت محط أنظار زملائك في مكان العمل هذه الفترة، نظرًا لقدراتك الكبيرة واثباتك لنفسك بشكل كبير، عليك الاستمرار بهذا الابداع والاهتمام بالعمل، قد تدخل في نقاش مع بعض الأصدقاء، لا تكن متزمتًا في رأيك وحاور بكل هدوء، علاقتك مع الشريك تسير بشكل جيد جدًا وتخططان للكثير من الأمور سويًا.