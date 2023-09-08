أسباب تغيير اسم الهند إلى «بهارات».. «الجارديان»: دعوات مجموعة العشرين تثير أسئلة تعود إلى قرون مضت

بينما تستعد الهند لاستضافة قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع، أشعلت الدعوات التي أصدرتها الدولة إلى زعماء العالم باستخدام كلمة رئيس "بهارات" بدلا من رئيس الهند، شائعات مفادها أن حكومة ناريندرا مودي القومية ربما تخطط للتخلص التدريجي من الاسم الإنجليزي.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن البعض قد أعلن أنها خطوة منتصرة للتخلص أخيرًا من القيود الاستعمارية، ووصفها آخرون بأنها مشروع غرور كارثي من قبل رئيس الوزراء.

وعن تاريخ اسم الهند، ففي عام ١٩٤٧، عندما تمت الإطاحة بالحكم البريطاني أخيرًا، كان للهند ظاهريًا ثلاثة أسماء متعايشة، كل منها له تاريخه ودلالاته وشرعيته.

٣ أسماء للهند .. تاريخ ودلالات شرعية

وكانت هناك الهند، وهو اسم يُعتقد أن أصوله تعود إلى اللغة السنسكريتية، في إشارة إلى نهر السند الذي يمر عبر شمال البلاد، وتم استخدامه لأول مرة في تكرارات مختلفة من قبل الفرس واليونانيين القدماء والرومان منذ أكثر من ٢٠٠٠ عام، وتم اعتماده على نطاق واسع في الخرائط البريطانية في القرن الثامن عشر للإشارة إلى الأراضي الواقعة في شبه القارة الهندية الخاضعة للحكم البريطاني.

كما كان هناك هندوستان، وهو الاسم الذي استخدمه الفرس واليونانيون وسلاطين دلهي والمغول لمئات السنين للإشارة إلى مساحة كبيرة من شمال ووسط شبه القارة الهندية.

وأخيرا كان هناك بهارات، وهو الاسم الذي يعود إلى نص سنسكريتي قديم، ريج فيدا - مكتوب حوالي عام ١٥٠٠ قبل الميلاد - والذي يذكر عشيرة بهاراتا باعتبارها واحدة من القبائل الرئيسية التي تحتل منطقة تعرف الآن باسم شمال الهند.

وهو أيضًا اسم ملك أسطوري يظهر في ملحمة ماهابهاراتا السنسكريتية، والذي يزعم الهندوس أنه أب العرق الهندي.

ولم يتم اتخاذ قرار بشأن الاسم الرسمي للبلاد إلا في عام ١٩٤٩، عندما تمت صياغة دستور الهند. ومع انقسام اللجنة حول ما إذا كان ينبغي أن تكون "الهند" أو "بهارات"، تم اتخاذ القرار أخيرًا بضرورة ضم "الهند" إلى كليهما، في حين تم إسقاط هندوستان بالكامل.

وفي الوضع الحالي اليوم فإن السطر الأول من دستور الهند، والذي كتب باللغة الإنجليزية، ينص على ما يلي: "الهند، أي بهارات، سوف تصبح اتحادًا بين الولايات".

وحتى ذلك الحين، أثار القرار غضبا في البرلمان، وقال هارجوفيند بانت: "يجب أن نعرف أن هذا الاسم أطلق على بلادنا من قبل الأجانب الذين، بعد أن سمعوا عن ثروات هذه الأرض، انجذبوا إليها وسلبونا حريتنا من أجل الحصول على ثروات بلدنا". عضو البرلمان بعد قراءة مسودة الدستور بصوت عال.

دعوات مجموعة العشرين تثير التساؤلات

وعادت القضية للواجهة مجددا هذا الأسبوع عندما أُرسلت دعوة إلى رؤساء الدول لحضور حفل عشاء تستضيفه قمة زعماء مجموعة العشرين، والتي تعقد في دلهي في نهاية هذا الأسبوع؛ إذ أشارت الدعوة إلى "رئيس بهارات" باللغة الإنجليزية.

كما ظهرت في كتيب باللغة الإنجليزية لمجموعة العشرين للمندوبين الأجانب، بعنوان بهارات، أم الديمقراطية، والذي ذكر أن "بهارات هو الاسم الرسمي للبلاد" وسيحمل المسئولين الهنود في قمة مجموعة العشرين الآن علامات تقول: "بهارات - رسمي". وفي حين نفى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيادة مودي، الشائعات حول وجود تغيير رسمي للاسم على جدول أعماله، أكد المسئولون أن بهارات سيتم استخدامه بشكل متزايد في الاتصالات الرسمية.

وقد رأى كثيرون في هذه الخطوة من جانب حزب بهاراتيا جاناتا جزءا من أجندته القومية الهندوسية الأوسع، والتي سعت إلى إبعاد الهند عن ماضيها الاستعماري البريطاني، مع إعادة تسمية الطرق والمعالم الأثرية كأحد هذه التدابير. وعند إعادة تسمية طريق راج العام الماضي في دلهي، أي طريق الملك، إلى طريق كارتافيا، هنأ مودي الهند على "تحررها من رمز آخر للعبودية للراج البريطاني".

كما تم مسح الأسماء المتعلقة بالحكام المغول المسلمين، الذين يصفهم حزب بهاراتيا جاناتا أيضًا بالمستعمرين.

وتحظى الجهود الرامية إلى جعل بهارات الاسم الرسمي للهند بدعم قوي في راشتريا سوايامسيفاك سانغ، وهي الجماعة القومية الدينية اليمينية المتشددة التي نشأ منها حزب بهاراتيا جاناتا. "في بعض الأحيان نستخدم الهند حتى يفهمها أولئك الذين يتحدثون الإنجليزية. لكن يجب أن نتوقف عن استخدام هذا.

وقال موهان بهاجوات، رئيس منظمة RSS، متحدثًا الأسبوع الماضي: "سيظل اسم البلاد بهارات أينما ذهبت في العالم".

وقد أثار التحرك لاستخدام بهارات في دعوات مجموعة العشرين دعمًا قويًا من داخل حزب بهاراتيا جاناتا. وقال أحد الوزراء، دارميندرا برادان، إنها خطوة نحو التغلب على "العقلية الاستعمارية". "كان ينبغي أن يحدث هذا في وقت سابق. أنه يعطي رضا كبيرا للعقل. مقدمة لدينا لـ"بهارات". ونحن فخورون بذلك".

وقال هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء ولاية آسام المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا: "جمهورية بهارات سعيدة وفخور بأن حضارتنا تسير للأمام بجرأة".

المعارضون يدينون ويعتبرونها محاولة للتقويض

ومع ذلك، أدان المعارضون هذه الخطوة وتكهنوا بأنها محاولة من جانب حزب بهاراتيا جاناتا لتقويض أحزاب المعارضة، التي اجتمعت مؤخرًا في ائتلاف تحت الاسم المختصر "الهند".

ووصفت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، القرار بأنه "محاولة سافرة لتشويه تاريخ البلاد".

