مصرع طفل في الفيوم إثر سقوط شجرة ضخمة

شيع المئات من أهالي منطقه دوار رافعي بقرية ترسا بمركز سنورس بالفيوم، جثمان طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته بكسر بالجمجمة، ونزيف على الرئة، وذلك وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد من أسرة وأقارب الطفل.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول 4 أشخاص بينهم طفل يدعي ( مالك .ا . ر ) 6 سنوات بحاله حرجه.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر سقوط شجرة ضخمة على التروسكل الذي يستقلونه، وذلك بعدما تصادف مرورهم وقت سقوط شجرة ضخمة فوق التروسيكل بناحية دوار رافعي بمدخل قرية ترسا التابعة لدائرة مركز سنورس، فيما إنتقلت الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية في ترسا إلى موقع الحادث، وتم رفع الشجرة وآثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى أحد المستشفيات الخاصة بالفيوم، وتبينت إصابته بنزيف بالرئة وكسر بالجمجمة، وتم إيداع الطفل في قسم العناية المركزة لخطورة حالته، ومكث به لمدة أسبوع وتوفي عصر اليوم متأثرا بإصابته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم الطفل الي أهليته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لعدم وجود شبه جنائية.