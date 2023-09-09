تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

أوائل الثانوية العامة يتحدثون لـ«البوابة نيوز» عن أحلام وطموحات المستقبل.. الدروس الخصوصية عامل مشترك.. بنت الشرقية هزمت الإعاقة واجتازت 13 عملية قبل الامتحانات وفقدان البصر لم يعوق تفوق بنت أسوان