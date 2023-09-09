تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023.
القاهرة
الفجْر: 5:07 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:52 pm العَصر: 4:24 pm المَغرب: 7:08 pm العِشاء: 8:27 pm
الإسكندرية
الفجْر: 5:11 am الشروق: 6:41 am الظُّهْر: 12:58 pm العَصر: 4:31 pm المَغرب: 7:14 pm العِشاء: 8:34 pm
أسيوط
الفجْر: 5:13 am الشروق: 6:39 am الظُّهْر: 12:54 pm العَصر: 4:24 pm المَغرب: 7:09 pm العِشاء: 8:25 pm
أسوان
الفجْر: 5:45 am الشروق: 7:09 am الظُّهْر: 1:22 pm العَصر: 4:50 pm المَغرب: 7:35 pm العِشاء: 8:49 pm
إسماعيلية
الفجْر: 5:03 am الشروق: 6:32 am الظُّهْر: 12:48 pm العَصر: 4:21 pm المَغرب: 7:05 pm العِشاء: 8:24 pm
شرم الشيخ
الفجْر: 4:59 am الشروق: 6:25 am الظُّهْر: 12:40 pm العَصر: 4:11 pm المَغرب: 6:55 pm العِشاء: 8:12 pm
سوهاج
الفجْر: 5:11 am الشروق: 6:36 am الظُّهْر: 12:50 pm العَصر: 4:20 pm المَغرب: 7:05 pm العِشاء: 8:20 pm
السويس
الفجْر: 5:02 am الشروق: 6:31 am الظُّهْر: 12:47 pm العَصر: 4:19 pm المَغرب: 7:03 pm العِشاء: 8:22 pm
المنصورة
الفجْر: 5:05 am الشروق: 6:35 am الظُّهْر: 12:52 pm العَصر: 4:25 pm المَغرب: 7:08 pm العِشاء: 8:28 pm
طنطا
الفجْر: 5:07 am الشروق: 6:37 am الظُّهْر: 12:53 pm العَصر: 4:26 pm المَغرب: 7:10 pm العِشاء: 8:29 pm