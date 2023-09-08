بسنت شوقى توجه رسالة إلى شقيقتها داليا بعد مسلسل"سفاح الجيزة"

وجهت الفنانة بسنت شوقى رسالة إلى شقيقتها داليا شوقى، بعد مشاركتها الفنية الأخيرة فى مسلسل "سفاح الجيزة"، وفيلم "خمس جولات" والمشارك فى الموسم السينمائى الحالى.

وعلقت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"بخاصية الحالات "الإستورى" بكلمات جاءت " انت موهوبة ومختلفه، وكل ما أظهرتيه هو مجرد لمحه بسيطه لما تمتلكى تقديمه".

حقق مسلسل"سفاح الجيزة" نجاحاً كبيراً من وقت عرضة على إحدى المنصات، وشارك فى البطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقى، ناهد شكرى، والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن الفنانة بسنت شوقى شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل"علاقة مشروعة"، بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، بسنت شوقى، ميمى جمال، مراد مكرم، والإخراج خالد مرعى.