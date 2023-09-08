تداول 14 ألف طن بضائع و721 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 721 شاحنة و217 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 379 شاحنة و88 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 342 شاحنة و129 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة وامل وغادرت ثلاث سفن هى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس

كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وايلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1904 ركاب بموانيها .

