تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

تنشر «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
العظمى/ الصغرى
- القاهرة: 38 - 26.
- العاصمة الإدارية: 38- 27.
- بنها: 39 - 27.
- دمنهور: 38 -26.
- وادي النطرون: 39- 27.
- كفر الشيخ 38 - 26.
- المنصورة 38 - 26.
- الزقازيق 38 - 26.
- شبين الكوم 38 - 26
- طنطا 38 - 26.
- دمياط 39 - 2738
- بورسعيد 38 - 27
- الإسماعيلية 40- 27
- السويس 40- 26
- العريش 36 - 26
- رفح 36 - 25
- رأس سدر 39- 27
- نخل 36- 19
- كاترين 32 - 18
- الطور 40 - 27
- طابا 36 - 26
- شرم الشيخ 43- 31
- الإسكندرية 33 - 27
- العلمين الجديدة 32 - 26
- مطروح 32 - 25
- السلوم 33 - 25
- سيوة 37 - 24
- رأس غارب 42 - 30
- الغردقة 43 - 30
- سفاجا 42 - 29
- مرسى علم 43 - 30
- شلاتين 41 - 30
- حلايب 37 - 29
- أبو رماد 40 - 30
- رأس حدربة 36 - 29
- الفيوم 39 - 25
- بني سويف 39 - 25
- المنيا 41 - 24
- أسيوط 42 - 24
- سوهاج 43 - 27
- قنا 43 - 27
- الأقصر 45 - 28
- أسوان 46 - 29
- الوادي الجديد 45 - 25
- أبوسمبل 45 - 28