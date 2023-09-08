الأهلي يطلب السعة الكاملة لمبارياته في دوري السوبر الأفريقي

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الجهات الأمنية من أجل الحصول على الموافقة على حضور السعة الكاملة من الجماهير في مباريات الفريق الاحمر في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم بداية من لقاء العودة ضد فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي البطولة الجديدة.



وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن إدارة النادي خاطبت الجهات الأمنية مبكرا للحصول على موافقة رسمية بحضور أكبر عدد من الجماهير في البطولة الافريقية التي تقام للمرة الأولى.

واضاف المصدر أن إدارة الأهلي ترغب من وراء التحرك مبكرًا بخصوص ملف الحضور الجماهيري لإقناع الأمن بتنفيذ مطلبها نظرًا لأهمية مباريات البطولة والرغبة في حصد لقبها.

ويشارك الأهلي في المباراة الإفتتاحية من بطولة الدوري الإفريقي أمام سيمبا يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا في حين يقام لقاء الإياب يوم 24 أكتوبر على أرضية استاد القاهرة الدولي،وحال نجح الأهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني، سيواجه الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.