أنتوني موديست يطلب 3 ملايين دولار في الموسم للانضمام للأهلي

يكثف مسئولو النادي الأهلي المفاوضات مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق لحسم الصفقة بعدما وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خاصة أن اللاعب غير مرتبط بأي ناد في الوقت الحالي بعد نهاية عقدة مع أسود الفيستفاليا.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيو" أن أنتوني موديست رحب بعرض الأهلي ولكن هناك مفاوضات حول راتب اللاعب السنوي ومدة العقد مع القلعة الحمراء.

وأضاف أن اللاعب صاحب الـ35 عاما طلب الحصول على مبلغ 3 مليون دولار في الموسم وهو الأمر الذي يعتبر “مستحيل” بالنسبة للنادي الأهلي خاصة في ظل وضع "سقف" للرواتب داخل الفريق، وهو الأمر الذي يعتبر عائقا خلال الوقت الحالي.

وشدد المصدر على أن أنتوني موديست أفضل الخيارات وتم ترشيحه من جانب دينو لامبرتي وكيل أعمال مارسيل كولر ويلاقي ترحيب من المدير الفني السويسري.

وأشار الى أن النادي الأهلي يبحث عن رجال أعمال لتمويل صفقة المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عاما، خاصة ان النادي لن يقدر على دفع الراتب السنوي الذي لن يقل عن 2 مليون دولار في الموسم.

وأنهي المصدر تصريحاته مؤكدا أن أنتوني موديست رحب بفكرة الانضمام للاهلي من أجل المشاركة في كاس العالم للأندية ولكن قيمة راتبه السنوي تبقى عائقا، كما أن اللاعب يرغب في أن يكون عقده لمدة موسم واحد، خاصة أنه يمتلك في الوقت الحالي عددا من العروض الأوروبية من اندية فرانكفورت وكلون الألمانيين وسمبدوريا وجنوى الايطاليين وألميريا الإسباني.