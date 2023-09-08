3 مرشحين في ختام اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الخامس بتقدم ثلاثة مرشحين.

وتقدم اليوم الجمعة كل من، هاني العتال على منصب نائب الرئيس، و عبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، و أحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.