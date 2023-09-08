ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

3 مرشحين في ختام اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

لجنة تلقي طلبات الترشيح
لجنة تلقي طلبات الترشيح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح  لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الخامس بتقدم ثلاثة مرشحين. 

 

وتقدم اليوم الجمعة كل من، هاني العتال على منصب نائب الرئيس، و عبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، و أحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

 

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

الزمالك انتخابات نادي انتخابات الزمالك
ads