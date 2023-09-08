وكيل وزارة لشباب تقوم بجولة تفقدية بإدارة شباب بني عبيد

أجرت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الجمعة جولة تفقدية لمتابعة الهيئات الشبابية التابعة لإدارة شباب بني عبيد، ومن ضمن الهيئات الشبابية التى تفقدتها مركز شباب طلمبات بني عبيد.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الجولة التفقدية، محمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، وقد حضرت أثناء الجولة التفقدية إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب طلمبات بني عبيد، واطمانت على سير العمل بالجمعية وتطبيق الإجراءات اللازمة للجمعية في ضوء اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور عبير زيادة بالهيئات الشبابية بالمديرية، و احمد حجازى بالتفتيش المالى، و ابراهيم حامد بقسم الهيئات، و لمياء عبدالمنعم بالشئون القانونية رئيس اللجنة بإدارة شباب بني عبيد، و نجلاء منتصر المدير المالي بالمركز، و صلاح احمد مسئول النشاط بالمركز.

بدأت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الزيارة، بتفقد مركز الشباب ومتابعه خط سير العمل والانضباط داخل مركز الشباب، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على سجل الحضور والانصراف والتأكد من جود الموظفين فى هذه الفترة، وشاهدت مكتبة المركز، وكذلك دورات المياه، والتنبيه على نظافة المركز وعمل الصيانة الدورية داخل المركز و أثنت على العمل داخل المركز.

بحثت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية فرص الاستثمار بمركز الشباب بنظام حق الانتفاع، واستغلال المساحات الموجودة بالمركز، وناقشت مع بعض أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب طلمبات بني عبيد، توفير مكان مقابل المبنى الإداري لتخصيصه وإقامة ملعب منجل عليه يكون متنفس النشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية لممارسة النشاط الرياضي به.

وأوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ان ملف تطوير مراكز الشباب الذى تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ليصل التطوير لكل مراكز الشباب داخل القرى والنجوع والمدن، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص فى هذا التطوير من خلال الإستثمار بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل في هذا الشأن.

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية، التى تقوم بها الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على الطبيعة لمتابعة سير العمل والأعمال الانشائية، وبحث فرص الإستثمار, والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية.

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