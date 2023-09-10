الأهلي يترقب حسم صفقة أنتوني موديست قبل السفر إلى السعودية

يكثف مسئولو النادي الأهلي المفاوضات مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة بعدما وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة خاصة أن اللاعب غير مرتبط بأي نادي في الوقت الحالي بعد نهاية عقده مع «أسود الفيستفاليا».

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ«البوابة»، أن الـ48 ساعة المقبلة ستكون مصيرية في حسم مصير التعاقد مع اللاعب خاصة بعد أن رحب «موديست» بعرض الأهلي ولكن هناك مفاوضات حول راتب اللاعب السنوي ومدة العقد مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن اللاعب طلب الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار في الموسم وهو الأمر الذي يعتبر مستحيلًا بالنسبة للنادي الأهلي، خاصةً في ظل وضع سقف لرواتب داخل الفريق، وهو الأمر الذي يعتبر عائقا خلال الوقت الحالي.

وشدد المصدر، على أن هناك اتجاهًا في الأهلي للتعاقد مع اللاعب الذي يعتبر أفضل الخيارات، وتم ترشيحه من جانب دينو لامبرتي، وكيل أعمال مارسيل كولر، ويلاقي ترحيبًا من المدير الفني السويسري.

وأشار المصدر، إلى أن النادي الأهلي يبحث عن رجال أعمال لتمويل صفقة المهاجم الفرنسي صاحب الـ35 عاما، خاصة أن النادي لن يقدر على دفع الراتب السنوي الذي لن يقل عن 2 مليون دولار في الموسم.

وأنهى المصدر تصريحاته، مؤكدًا أن «موديست» رحب بفكرة الانضمام للأهلي من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن قيمة راتبه السنوي تبقى عائقًا، كما أن اللاعب يرغب في أن يكون عقده لمدة موسم واحد، خاصةً أنه يمتلك في الوقت الحالي عددًا من العروض الأوروبية من أندية فرانكفورت وكولن الألمانيين وسمبدوريا وجنوى الإيطاليين وألميريا الإسباني.