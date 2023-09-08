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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدنمارك: وصول أول 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

دبابة ليوبارد 1
دبابة ليوبارد 1
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أعلنت القوات المسلحة الدنماركية وصول أول 10 دبابات من طراز "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا، كان تبرعت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا، مشيرة إلى وجود المزيد في طريقه إلى كييف.
وأضافت القوات المسلحة - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أنه تم تسليم 10 دبابات إضافية من المصنع، كما تجري القوات الدنماركية تدريبات للقوات الأوكرانية في ألمانيا على استخدام تلك المركبات.
وكانت الدنمارك وألمانيا وهولندا، قد أعلنت في شهر فبراير الماضي، أنها ستتبرع لأوكرانيا بـ 100 دبابة ألمانية الصنع خلال الأشهر المقبلة.

دبابات ليوبارد 1 أوكرانيا الدنمارك ألمانيا وهولندا
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