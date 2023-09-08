صحة المنوفية: مرور فريق إدارة الأسنان على المنشآت الصحية بالسادات

أجرى فريق إدارة الأسنان بمديرية الصحة بالمنوفية ، جولة مرورية على مستشفى السادات وافتتح عيادة أسنان ثالثة بها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

ومر الفريق بقيادة الدكتورة جمالات الفقي مدير عام الإدارة ، والمكون من الدكتور أحمد محمود سلامة والدكتورة سارة بهجت على عدد من الوحدات الصحية ( إبني بيتك ١، وحدة 25) ، تم مناقشة خطة التطوير مع الدكتور محمد عبد ربه نعيم مدير المستشفى ، والدكتور عمر الفرارجي رئيس القسم ، بالإضافة إلى توفير كرسي أسنان بالمستشفى ومناقشة البدء في تجهيز عيادة أسنان 4 لتفعيل خدمة جراحة الوجه والفكين لتواجد الكوادر البشرية المتخصصة .

جاء ذلك في إطار توجيهات وكيل الوزارة بضرورة المتابعة الدورية لكل ما يخص الصحة بالمنوفية بهدف رفع الكفاءة و زيادة معدلات الأداء ، وإستكمال خطة التطوير.

كما تابع الفريق أثناء مروره على الوحدات، التدخلات الفنية من حشو عادي وحشو عصب وتنظيف جير وتوفير المستلزمات وإجراءات مكافحة العدوى بالإضافة لمتابعة الأعطال بالأجهزة والتأكد من تقديم الصيانة الدورية بجميع الأماكن.