وزير النقل يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن قطارت السكة الحديد هي وسيلة المواصلات الأهم لكل أفراد صعيد مصر؛ بسبب بعد المسافة بين المحافظات والقاهرة والإسكندرية.

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد إن سكك حديد مصر ثاني أقدم سكة حديد بعد إنجلترا على مستوى العالم، مما يضيف لها قيمة تاريخية كبيرة.

وتابع الوزير: نتيجة الانفلات الأمني عقب أحداث ثورة 25 يناير كانت القطارات متوقفة لـ6 شهور، وبدأت في التحسن قليلا قبل أن أتولى مرفق السكة، معلقا: الآن نشهد استخدام أكثر من مليون راكب يوميا؛ بسبب زيادة عدد القاطرات والجرارات المطورة والمستوردة حديثا.

وأضاف : هناك جرارات دخلت الخدمة سنة 1980 و1983 وكفاءتهم الفنية وصلت لـ65%، وتم وضع خطة تطوير؛ لاستهداف نقل مليون ونصف مواطن و13 مليون طن بضائع العام المقبل 2024، من خلال شراء جرارات وقاطرات حديثة وصيانة القديمة.

واستكمل وزير النقل: رفعنا كفاءة 60 جرارا لنقل البضائع من بين الجرارات القديمة، علاوة على استيراد 1350 عربة جديدة بتمويل روسي ومجري.