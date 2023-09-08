تصفيات يورو 2024.. موراتا يقود هجوم منتخب إسبانيا أمام جورجيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جورجيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يحل منتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الجورجي بملعب بوريس بيشادزي دينامو أرينا في العاصمة تبيليسي، وينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ألفارو موراتا، هجوم لاروخا أمام منتخب جورجيا، بجانب ماركو أسينسيو وداني أولمو، على أن يتواجد جوهرة برشلونة لامين يامال على مقاعد البدلاء.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: خوسيه جايا – لابورت – لورنوماند – داني كارفخال.

خط الوسط: رودري – جافي – فابيان رويز.

وفي الهجوم: أسينسيو – داني أولمو – موراتا.

يحتل منتخب إسبانيا، المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب جورجيا في وصافة الترتيب برصيد 4 نقاط خلف إسكتلندا المتصدر بـ12 نقطة.