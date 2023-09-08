بعثة جامعة سوهاج تشارك في اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر



انطلقت بعثة جامعة سوهاج المشاركة باسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تستضيفه جامعة حلوان في الفترة من ٨ الي ١٤ سبتمبر الجاري تحت شعار “الجمهورية الجديدة.. حلم وطن" وذلك من امام مبنى المركزية بالحرم الجامعي القديم.

هذا وقد التقي الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بافراد البعثه قبل مغادرتهم وحث الطلبة والطالبات علي المنافسة في جميع الانشطة والحصول علي مراكز متقدمه مشيرًا الب أن بعثة الجامعة تضم ١٥٩ فرداً، من بينهم ١١١ طالبًاو طالبة، الي جانب هيئة الاشراف، وسوف يشارك طلاب البعثه في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

وقال "رئيس الجامعة" انه غادر امس الفوج الاول من البعثه الذي ضم فريق الجوالة من الطلاب وهيئة الاشراف والسواعد الطلابية، وذلك للاستعداد والتجهيز للافتتاح الكشفي والمشاركه في كرنفال الجامعات و الذى سيتم تنفيذه بجامعة حلوان يوم الجمعة الموافق ٨ سبتمبر، كما غادر اليوم الفوج الثاني الذي يضم باقي الفرق الطلابية المشاركة بالانشطة المختلفة بالاسبوع.

تشارك بعثة جامعة سوهاج بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بقيادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف الدكتور محمد كمال خليل وكيل كلية التربية الرياضية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس البعثه، وصبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية.