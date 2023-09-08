«أروى».. طالبة طب الأسنان تفوقت فى عزف البيانو على خطى «عمر خيرت»

فنانة مبدعة بالرغم من صغر سنها، إلا أنها عشق الفن وعزف البيانو يجرى فى دمائها فحققت نجاحات كبيرة بالتعاون مع فريقها الموسيقى، وعشقت الفن وطب الأسنان جنبا إلى جنب وهى أروى جمال عسكر، ابنة مدينة طنطا بمحافظة الغربية بعمر 21 طالبة بالصف الرابع بكلية طب أسنان بجامعة 6 أكتوبر وعازفة بيانو ماهرة.

وأوضحت، أن موهبتها بدأت منذ الطفولة أثناء دراستها فى المرحلة الإبتدائية، واكتشفت موهبتها من خلال استماعها للأغانى من خلال حصص الموسيقى، وطورت موهبتها بتقليد الألحان عقب الاستماع إليها.

وتابعت، أن موهبتها فى العزف كانت مقتصرة فى بداية الأمر على العزف المدرسى ثم التحقت بفريق فى المرحلة الإعدادية بمدرسة فى طنطا بمحافظة الغربية لتنمية موهبتها فى العزف فتعلمت كثيرا من خلاله.

وكشفت، عن أن هذا الفريق شارك فى العديد من المسابقات وحقق العديد من المراكز، وأن العديد من الموهوبين فى العزف الموسيقى انضموا إلى الفريق حتى أصبح فريقا كبيرا ومشهور تحت مسمى فريق كورال إدارة شرق طنطا التعليمية.



وتابعت، أن فريقها شارك فى أكثر من 24 حفلا فى محافظات القاهرة والغربية ومحافظات أخرى وذلك فى خلال عام ونصف، وكما شارك الفريق فى افتتاح مجمع خدمات مرور الغربية فى سبرباى عام 2016، وتم تكريمه من محافظ الغربية ذلك الوقت، ومنح مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه.

وأضافت عسكر، أنها خلال دراستها فى الصف الثالث الإعدادى انضمت إلى تدريبات تعليمية متخصصة لتعلم العزف باستخدام يديها الاثنين وعزفت مقاطع لعازفين مشهورين، وكما عزفت أغانى أجنبية.



وأكدت، أنها بدأت تنشر مقطوعات عزفها عبر صفحات السوسيشال ميديا وصفحتها على الفيسبوك فلاقت إقبالا واستحسانا من المشاهدين، وتابعت أنها لم تشارك فى الأنشطة الجامعية نظرا لتفرغها بالدراسة، وتحلم «عسكر» بالشهرة والنجومية وقدوتها الموسيقار الكبير عمر خيرت.