إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مصادر محلية أفادت بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.