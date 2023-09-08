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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

مواجهات في الضفة
مواجهات في الضفة الغربية
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أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني، اليوم الجمعة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مصادر محلية أفادت بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالاستيطان واعتداءات الاحتلال المتواصلة على أبناء شعبنا، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

كفر قدوم فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي مواجهات جيش الاحتلال
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