بالصور.. أسما شريف تثير الجدل بلوك "باربى"

نشرت الفنانة أسما شريف منير على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور جديده لها تشارك به جمهورها.

وعلقت على الصور " مجرد كونها باربى، بمجرد رؤيتها" ، وظهرت من خلال الصور بشعر ولوك العروسة "الباربى"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير وجاءت أبرز التعليقات "هو دى صور قديمة ولا باروكة" ، "هو انتى مش حلقتى شعرك هو طلع امتى" ، "أنا عايزه من اللى استخدمتيه وطلع شعرك بسرعه كده".

يشار أن أسما شاركت فى مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين، وأثارت الجدل، بعد ظهورها بلوك "حليقة الرأس"، وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير.

يذكر أن الفنان شريف منير قد دعم إبنته أسما من خلال فيديو على صفحته الشخصية، وأثار هو الآخر الجدل بعد أن إختتم حديثه لإبنته بجملة "برافو عليكي خدتى التريند".

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