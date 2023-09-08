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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية السودانية تستنكر تصريحات الناطق باسم مفوضية الإتحاد الإفريقي

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
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أعرب وزارة الخارجية السودانية عن دهشتها واستنكارها لتصريحات الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الملف السوداني في تعليقه اليوم على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم 4 سبتمبر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم " ستسجل التصريحات المشار إليها كأول سابقة شاذة وبغيضة أن يتطاول موظف معين من الجهاز التنفيذي للمفوضية، المساءل أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 والاتحاد الأفريقي عام 2002، ولن تكون المنظمة القارية قادرة على أداء رسالتها في توحيد أفريقيا في ظل غيابها، لأنها هي التي تربط كل أقاليم القارة ببعضها وتحتضن كل المجموعات الثقافية والعرقية في القارة، فضلا عن إمكاناتها الاقتصادية وقدرتها على إطعام أفريقيا وما وراءها ".

وأضافت وزارة الخارجية السودانية أنه ينبغي استدعاء هذا السقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب وما يجري من تعيينات لبعض كبار الموظفين التي لا تخضع للتصويت من الدول الأعضاء، والتأكد من أنهم على المستوى المطلوب من الاستقامة والمهنية والإتزان النفسي ".

وتابعت الوزارة قائلة - في بيانها - " ولحين حدوث ذلك لن يكون غريبا أن تتسم قرارات بعض مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها ".

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