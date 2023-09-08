الرئيس الإماراتي يصل الهند للمشاركة في قمة العشرين

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، اليوم الجمعة، إلى الهند للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين في دورتها الـ18، التي تشارك فيها الإمارات ضيف شرف وتستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية.

وسيشارك الوفد الإماراتي خلال الزيارة، على هامش فعاليات القمة، في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يناقش خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها، تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وعشية انطلاق قمة مجموعة العشرين يوم غد السبت، بدأ وصول القادة المشاركين حيث استقبلت نيودلهي الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، ونظيرتها الإيطالية جيورجيا ميلونس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وتم الترحيب بالقادة والرؤساء من خلال عروض الرقص التقليدي التي قدمتها فرق مختلفة، حيث ظهرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وهي تتمايل مبتسمة على أنغام الموسيقى في المطار.

كما وصل إلى الهند، رئيس جزر القمر غزالي عثماني ولقي ترحيبا حارا. وهو أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.

وسيبحث زعماء مجموعة العشرين القضايا العالمية الملحة في القمة السنوية للمجموعة، في نيودلهي، يومي السبت والأحد.

وخلال رئاستها لمجموعة العشرين، ركزت الهند على قضايا مختلفة مثل النمو الشامل، والابتكار الرقمي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والوصول العادل إلى الصحة العالمية.

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وما يزيد عن 75% من التجارة العالمية، ونحو ثلثي سكان العالم.