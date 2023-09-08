غدا.. "مسيح آخر أخير" في صالون سالمينا الثقافي

يستضيف صالون سالمينا الثقافي بالتعاون مع دار الفؤاد للنشر والتوزيع غدا السبت مناقشة المجموعة القصصية "مسيح آخر أخير" للكاتبة علياء هيكل، الفائزة بجائزة الطيب صالح للرواية العربية لهذا العام (المركز الأول)، في تمام الساعة السابعة مساء، ويدير الندوة حمدي عبد الرازق.

ومن المقرر أن يناقشها باقة من النقاد والكتاب هم: د. محمود عطية، د. طه سيف الله،د. محمد سمير رجب، عبير عبد الله، فاتن فاروق عبد المنعم، خليل الزيني، سعيد أبو ضيف، ريهام عبد الرزاق، شعبان عبد الكريم، آلاء الأمين، هنا البيلي.

يذكر أن الكاتبة علياء هيكل هي حفيدة مؤسس الرواية العربية الحديثة الدكتور محمد حسين هيكل صاحب رواية «زينب»، أول رواية عربية صدرت عام ١٩١٤، فازت الكاتبة بـ« جائزة الطيب صالح» العالمية، فى دورتها الثالثة لعام 2023، وحصدت المركز الأول فى فرع الرواية عن روايتها "الخروج من البئر"، صدر لها فى مجال الرواية "تعويذة علام" الجزء الثانى ٢٠١٩ ومن دواوينها المكتوبة بالفصحى "إيقاع ورجال" وفى شعر العامية صدر لها "يا بحر " وفى القصة القصيرة صدر لها مجموعة "تعويذة علام" ومثلت مصر فى مهرجان الأيام العربية للقصيد الذهبى فى تونس عام ٢٠١٧.