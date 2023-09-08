باتشيكو: معسكر تركيا كان مثاليا.. وجاهزون للمنافسة على كل البطولات

أشاد مسئولو نادي بيراميدز بالتنظيم الرائع من جانب الشركة الهولندية لمعسكر الفريق الذي أقيم على مدى 14 يوما مؤخرا في مدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا، استعدادا للموسم الجديد.

ووصف مسئولو بيراميدز المعسكر بالمثالي والأفضل على الإطلاق في ظل الإمكانيات الهائلة التي توفرت للجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد البعثة للإعداد بأفضل شكل ممكن.

وأشاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز بالمعسكر مؤكدا أنه المكان المثالي للإعداد واستغله ليكون الفريق جاهزا للمرحلة المقبلة، واستفاد منه بيراميدز كثيرا ونفذ الجهاز الفني فكره مع المجموعة بالكامل سواء الجدد أو القدامى ووصل الفريق لمرحلة كبيرة من التجانس قبل بداية الموسم وضربة البداية أمام الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

وشدد باتشيكو على أن المعسكر كان مثاليا ومكانه ممتاز بعيدا عن المدن الكبيرة ووسط الجبال في تركيا وكان تركيز الجميع فقط على التدريبات والجيمانزيوم، ومشيدا كذلك بخوض الفريق لأربع مباريات ودية في المعسكر عادت بفائدة كبيرة على المجموعة، وموضحا أن المعسكر سيكون سببا في دخول الفريق للموسم الجديد بأفضل صورة وجاهزية لحصد كل البطولات.