قبل مواجهة إثيوبيا.. فيتوريا يحذر لاعبي الفراعنة من أخطاء مباراة الذهاب

حرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، علي مشاهدة مباراة الفراعنة مع منتخب اثيوبيا السابقة لتحديد نقاط القوة والضعف، بجانب اخطاء الفراعنة في هذه المباراة لمعالجتها.

وشرح البرتغالي الاخطاء للاعبي الفراعنة عن طريق الفيديو، وذلك لعدم الوقوع فيها مجددا في مباراة اليوم.

استقر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل المتوقع للفراعنة ضد إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم ( حسام عبد المجيد)، محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، عمر مرموش، مصطفى محمد.