آخر تعليمات فيتوريا للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق فى فندق الاقامة قبل التوجه الى ملعب المباراة لمواجهة منتخب اثيوبيا خلال ساعات، ضمن الجولة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر فها العام المقبل في كوت ديفوار.



وشدد فيتوريا على تنفيذ الجمل التي درسها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية لتثبيتها في المرحلة المقبلة.

وطالب اللاعبين بخوض المباراة بكامل قوتهم، مشددا عليهم بأنه لابديل عن الفوز في هذه المباراة، بالاضافة الي عدم الاستهتار وخوضها بكامل التركيز لاحراز هدف مبكر.

