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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 دون أي تغيير في محلات الصاغة وذلك على مستوى الأعيرة المختلفة.
سجل سعر عيار 24 حو 2520 جنيه للشراء و 2531 جنيه للبيع وعيار 21 نحو 2205 جنيه للبيع و 2215 جنيه للشراء. 
وصل سعر عيار 18 نحو 1890 جنيه للبيع و 1899 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1470 جنيه للبيع و 1477 جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 16.64 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 78.4 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و 2.531 مليون جنيه للشراء.
 

سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم
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