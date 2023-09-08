أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 دون أي تغيير في محلات الصاغة وذلك على مستوى الأعيرة المختلفة.

سجل سعر عيار 24 حو 2520 جنيه للشراء و 2531 جنيه للبيع وعيار 21 نحو 2205 جنيه للبيع و 2215 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 نحو 1890 جنيه للبيع و 1899 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1470 جنيه للبيع و 1477 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 16.64 ألف جنيه للبيع و 17.72 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 78.4 ألف جنيه للبيع و 78.73 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.52 مليون جنيه للبيع و 2.531 مليون جنيه للشراء.

