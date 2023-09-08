"مياه الفيوم": سحب 35841 عينة مياه خلال أغسطس للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتجميع وتحليل ٣٥٨٤١ عينة مياه شرب وصرف صحي وصرف صناعي خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مقسمة إلى ٣٥٢٥٨ عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة وعدد ٥٢٨ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحى والإدارة العامة للمعمل المركزى للصرف الصحي، و٥٥ عينة صرف صناعى عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعى.

وأوضح النجار أن الهدف من سحب وتحليل عينات مياه الشرب هو التأكد من حصول كل مواطن على كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية ووضع الإجراءات التصحيحية فى حالة الخروج عن الحد المسموح .

وتابع: “كما أن الهدف من سحب عينات من مياه الصرف الصحي المعالجة هو التأكد من مطابقة السيب النهائي للمواصفات للحفاظ على البيئة من التلوث”.

وأكد النجار أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بمعاملها واستحداث أجهزة جديدة وبرامج متطورة لرصد أي تغيرات بنوعية وجودة المياه والعمل على مواكبة التطور في إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي .

وفى نفس السياق أفادت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة بأن القطاع بمختلف إداراته يعمل على مدار اليوم بسحب وتحليل العينات للتأكد من جودة ومأمونية مياه الشرب بجميع مراحل الإنتاج داخل محطات انتاج المياه ومن شبكات التوزيع ومنازل المواطنين، ومراقبة مياه الصرف الصحي المعالجة لضمان الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

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