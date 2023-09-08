"آخر الشارع" على مسرح جمال عبدالناصر بالإسكندرية

يشهد مركز جمال عبدالناصر الثقافي – بالإسكندرية – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العرض المسرحي "آخر الشارع"، وذلك في السادسة مساء غد السبت، ضمن فعاليات نشاط المسرح.

يناقش العرض الأزمات التي تواجه الممثلون في حياتهم المهنية عن طريق الترميز لهم بوجهي المسرح الضاحك والباكي.

العرض تأليف الراحل مؤمن عبده، دراماتورج محمد "ماندو" - أيمن الليثي - محمد نجله، ومن بطولة: أيمن الليثي، وهدير أمين، ومحمد نجله، ومخرج منفذ: عرفة علي، تصميم ديكور سعاد إسماعيل، وتنفيذ الديكور أسامة الهواري، مكياج وماسكات مارينا مجدي، تعبير حركي محمد صلاح، تأليف موسيقي محمد خالد، موسيقي أحمد آمين، مابينج واضاءة محمد المأموني، وإخراج محمد نجله

جدير بالذكر أن العرض نتاج ورشتي الإخراج والكتابة المسرحية بالمركز، الذى يقدم مشروع شهري تحت اسم "وسط الناس".