توصيات المؤتمر العربي الـ19 لرؤساء أجهزة الحماية المدنية

اختتم المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

كان المؤتمر قد انعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية أمس الخميس تحت رعاية الملك محمد السادس ، وباستضافة من حكومة المملكة المغربية، وشارك فيه ممثلون عن أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة من بينها: المستجدات في أخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية(الدفاع المدني)، إنشاء منصة إلكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)،وإنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة.

ودعا المؤتمر في توصياته الدول الأعضاء التي ليس لديها فريق وطني للبحث والإنقاذ، إلى إنشاء مثل هذا الفريق بما يسمح بحماية مواطنيها وتقديم الدعم إلى بقية الدول العربية، وطلب إلى الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنظيم تمرين ميداني لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) العربية بالتزامن مع المؤتمر المقبل، كما طلب منها تشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء، لدراسة إنشاء منصة إلكترونية لأجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وأخرى لدراسة إنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة.

وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.

وعرض على هامش المؤتمر نتائج المسابقة التي أجرتها الأمانة العامة للتوعية والتثقيف في مجال الحماية المدنية (الدفاع المدني)، وجرى عرض الأعمال المقدمة وكذلك توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على ممثلي الدول الفائزة.