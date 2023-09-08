7 متسابقين يتنافسون على لقب 'المواطن الأكثر كسلاً' بالجبل الأسود

يتنافس سبعة متسابقين في مسابقة ساخرة سنوية تقام في منتجع للعطلات شمال الجبل الأسود، لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلاً". تم تحطيم الرقم القياسي السابق في العام الماضي الذي بلغ 117 ساعة في منتجع بريزنا. وبينما دخلت المسابقة لليوم العشرين، أعرب المتسابقون المتبقون عن عزمهم على المضي قدمًا في المنافسة.

أكدت دوبرافكا أكسيتش، الفائزة بلقب "المواطن الأكثر كسلاً" عام 2021 والبالغة من العمر 38 عامًا، أنهم جميعًا في حالة جيدة ولا يعانون من أي مشاكل صحية، وأنهم يتلقون الرعاية اللازمة، وأن الأمر الوحيد الذي يتعين عليهم فعله هو الاستلقاء.

يقول رادونيا بلاجويفيتش، منظم المسابقة ومالك المنتجع، إن المسابقة بدأت قبل 12 عامًا للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى.

وأشار إلى أنه يتبقى سبعة متسابقين فقط من أصل 21 في البداية، وقد استلقوا لمدة 463 ساعة حتى الآن.

تشترط قواعد المسابقة أن يستلقي المتسابقون على الأرائك، ويعتبر الوقوف أو الجلوس مخالفة تؤدي إلى استبعادهم فورًا. ومع ذلك، يسمح للمتسابقين بالانتقال إلى الحمام لمدة عشر دقائق كل ثماني ساعات. كما يُسمح لهم بقراءة الكتب واستخدام الهواتف المحمولة والكمبيوترات المحمولة.

من جانبه، اعرب فيليب كنزيفيتش، البالغ من العمر 23 عامًا والمشارك للمرة الأولى، عن ثقته في الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها 1000 يورو (1070 دولارًا). ويقول: "لدينا كل ما نحتاجه هنا، والأجواء رائعة والوقت يمر بسرعة".