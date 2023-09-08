بالصور.. بطولة الجمهورية لقطاع جنوب ووسط الصعيد للتايكوندو بالغردقة

شهدت الصالة المغطاة بمدينة الغردقة اليوم الجمعة بطولة الجمهورية لقطاع جنوب ووسط الصعيد للتايكوندو، وذلك للتصفيات والترقية لبطولة الجمهورية.

وشارك في البطولة عدد 28 نادي وهيئة رياضية، من 5 محافظات وهم: قنا- اسيوط- سوهاج- اسوان- البحر الاحمر. يمثلهم عدد 600 لاعب ولاعبه من المراحل العمرية من البراعم وحتي الدرجة الأولي.

حضر البطولة كل من : حسن خلف مسعود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وأحمد خضر، مدير فني منتخب مصر للتايكوندو بومزا ورئيس لجنة السباقات بالاتحاد، ورنيا عطية، رئيس فرع البحر الاحمر للتايكوندو، واللواء، احمد عبد العزيز المدير التنفيذي لفرع البحر الاحمر للتايكوندو، ومستر، ان هويونج، الخبير الكوري للمنتخب المصري، وأحمد بدر رئيس فرع اسوان للتايكوندو.

فيما حضر البطولة ايضا الجهاز الفني للمنتخب المصري وجميع لاعبي المنتخب، حيث قام لاعبي المنتخب بتقديم عرض لنموزج أداء، حاز علي اعجاب الحضور من اللاعبين وطاقم التحكيم والجمهور.

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