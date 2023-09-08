ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. بطولة الجمهورية لقطاع جنوب ووسط الصعيد للتايكوندو بالغردقة

بطولة الجمهورية للتصفيات
بطولة الجمهورية للتصفيات التايكوندو بالبحر الاحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الصالة المغطاة بمدينة الغردقة اليوم الجمعة بطولة  الجمهورية لقطاع جنوب ووسط الصعيد للتايكوندو، وذلك للتصفيات والترقية لبطولة الجمهورية.

وشارك في البطولة عدد 28 نادي  وهيئة رياضية، من 5 محافظات وهم:  قنا- اسيوط- سوهاج- اسوان- البحر الاحمر. يمثلهم عدد 600 لاعب ولاعبه من المراحل العمرية من البراعم وحتي الدرجة الأولي.
حضر البطولة كل من :  حسن خلف مسعود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وأحمد خضر، مدير فني منتخب مصر للتايكوندو بومزا ورئيس لجنة السباقات بالاتحاد، ورنيا عطية، رئيس فرع البحر الاحمر للتايكوندو، واللواء، احمد عبد العزيز المدير التنفيذي لفرع البحر الاحمر للتايكوندو، ومستر، ان هويونج، الخبير الكوري للمنتخب المصري، وأحمد بدر رئيس فرع اسوان للتايكوندو.

فيما حضر البطولة ايضا الجهاز الفني للمنتخب المصري وجميع لاعبي المنتخب، حيث قام لاعبي المنتخب بتقديم عرض لنموزج أداء، حاز علي اعجاب  الحضور من اللاعبين وطاقم التحكيم والجمهور.

٢٠٢٣٠٩٠٨_١٦٠٤٥٠
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٦٠٤٥٠
IMG-20230908-WA0039
IMG-20230908-WA0039
IMG-20230908-WA0038
IMG-20230908-WA0038
IMG-20230908-WA0042
IMG-20230908-WA0042
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥١٣٢٣
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥١٣٢٣
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥١١٠٦
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥١١٠٦
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥٠٧٥٥
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥٠٧٥٥
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥٠٨٠٦
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٥٠٨٠٦
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٤٣٣٤
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٤٣٣٤
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٤٤١٩
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٤٤١٩
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٣١١١
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٣١١١
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٣٠٥٣
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٣٠٥٣
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٢٨٠٤
٢٠٢٣٠٩٠٨_١٤٢٨٠٤
الجهاز الفني للمنتخب المصري الشباب والرياضة الصالة المغطاة بطولة الجمهورية منتخب مصر للتايكوندو
ads