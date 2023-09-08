نشوب حريق في معرض سلع غذائية بشرم الشيخ

تمكنت قوات الحماية المدنية بشرم الشيخ، من السيطرة علي حريق نشب بأحد معارض بيع السلع الغذائية بحي النور، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن سقوط القوائم الخشبية للمعرض، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا بنشوب حريق بأحد معارض بيع السلع الغذائية بحي النور، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بشرم الشيخ جرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمعرض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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