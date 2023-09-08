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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشوب حريق في معرض سلع غذائية بشرم الشيخ

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بشرم الشيخ، من السيطرة علي حريق نشب بأحد معارض بيع السلع الغذائية بحي النور، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

أسفر الحريق عن سقوط القوائم الخشبية للمعرض، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا بنشوب حريق بأحد معارض بيع السلع الغذائية بحي النور، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بشرم الشيخ جرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمعرض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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حريق بمعرض بيع السلع الغذائية حي النور شرم الشيخ الحماية المدنية ماس كهربائي
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