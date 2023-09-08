بعد مصرعه في حادث سقوط طائرة بالإمارات.. تعرف على الطيار المصري كريم كامل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الجمعة، أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف، سقطت عمودية في البحر، مؤكدة أن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين أحدهما مصري.

وهو الطيار المصري، الكابتن كريم كامل، والذي راح ضحية حادث الطائرة، نعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، فوفقا لزميله طارق زهران والذي نعاه هو الآخر على صفحته، فإن كريم كان يعمل طيارا بشركة خدمات البترول المصرية، لكن وقبل حوالي 5 سنوات انتقل للعمل بشركة إيرو جولف بالإمارات وظل يعمل بها حتى توفاه الله أثناء تأدية عمله في حادث الطائرة مساء أمس الخميس.

ويذكر أن الراحل كريم كامل، كان يبلغ من العمر 49عاما، عاش في الاسكندرية، وهو متزوج وأب لولدين، عاش ظروف صعبة العام الماضي لوفاة والدته.

ونعاه أحد أصدقاء الطيار الراحل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي زميلي الكابتن طيار / كريم كامل في شركة إيروجولف أثناء قيامه بمهام عمله. راجين منا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة، وأن ندعو لأهله بالصبر والسلوان. أرجو من الجميع الدعاء له في هذا اليوم، في هذه الساعات، تقبل الله منا جميعا".

وأفادت شركة الطيران "إيروجولف"صباح الجمعة بأن إحدى مروحياتها من طراز "بيل 212 " تحطمت في البحر قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة في الساعة 20:07 يوم 7 سبتمبر 2023.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة على موقعها الرسمي، فإن المروحية كانت تقوم بعمليات تدريب روتينية بين مطار آل مكتوم الدولي ومنصة بحرية، وكانت المروحية تقل طاقمين من أفراد الطاقم أحدهما يحمل الجنسية المصرية، والآخر جنوبي ولم يكن على متنها ركاب.

وأكدت الشركة في بيانها أنها تعمل مع سلطات الطيران الإماراتية، وتبذل قصارى جهدها لجمع المعلومات في أسرع وقت ممكن.

وتابعت الشركة في بيانها: “في هذه اللحظة نتواصل مع طاقمنا وعائلاتهم الذين كانوا على متن المروحية. سنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المتضررين من هذا الحادث، وسيتم إصدار المزيد من البيانات بمجرد توفر المزيد من التفاصيل”.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، ذكرت هيئة الطيران المدني الإماراتية في بيان لها أن "المروحية من طراز Bell212 التابعة لشركة إيروجولف وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، كانت في رحلة تدريبية ليلية وأقلعت من مطار آل مكتوم الدولي ثم سقطت في البحر”.

وأضافت الهيئة أن "فرق البحث والإنقاذ انتشلت حطام الطائرة، وما زال البحث مستمرا عن طاقم الطائرة المكون من مصريين وجنوب أفريقيين، كما انتقل فريق التحقيق في الحادث الجوي إلى الموقع".