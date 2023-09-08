وصل بلوحاته إلى العالمية.. ابن محافظة الدقهلية يجسد مشكلات المجتمع عبر الجرافيتي

شخصية منفردة أخذ على عاتقه تقديم رسالة اجتماعية وتجسيد المشكلات الاجتماعية من خلال لوحاته فاستطاع أن يصل بلوحاته للعالمية وهو الدكتور أحمد جابر نيمو ابن محافظة الدقهلية، وهو طبيب أسنان وتخرج من كلية طب أسنان جامعة المنصورة وعضو بنقابة أطباء الاسنان بالدقهلية، فنان ورسام جرافيك واشتهر باسم «نيمو». وأوضح، أنه يرسم جرافيتى منذ عام ٢٠٠٨، واتجه إلى رسم جدرايات بالشوراع بمصر منذ أوائل عام ٢٠٠٩، مؤكدا أنه يعبر عن رأيه من خلال لوحاته لمواجهة المشكلات الاجتماعية ومنها عمالة الأطفال والفقر، وحقوق المرأة وأطفال الشوارع ونشر السلام.

وأشار إلى أن تلك الرسومات عبارة عن حملات، وكل حملة تتضمن عددًا من الجداريات، متابعا أن أول حملة كانت بعنوان «السعادة» ورسم خلالها ٣٠ جدارية فى محافظات مختلفة بمصر.

وتابع، أن جداريات السعادة عبارة عن وجوه لأشخاص من الأطفال وكبار السن، وهدفها نشر الإبتسامة والبهجة على أوجه المواطنين فى الشوارع والميادين، مشيرا إلى أن حملة «للناس» عبارة عن ٦٠ جدارية موجهة إلى المواطنين لمحاولة مواجهة المشكلات الاجتماعية ومنها الفقر وعمالة الشوارع وضد المخدرات والإدمان وحقوق المرأة.

وأوضح، أن لوحاته لم تتضمن عرضا لتلك المشاكل ولكنها تتضمن اقتراحا لبعض الحلول أيضا، مضيفا أن تلك الحملات مستمرة على مدار سنوات منذ بدايتة فى الجرافيتى حتى الآن، وتم تكريمه كأحسن فنان جرافيتى فى الوطن العربى من الأمم المتحدة فى فبراير عام ٢٠١٥.

وأشار«نيمو»، إلى أنه حصل على لقب المبتكر المميز فى معرض «ميكر فير» أو معرض الصناع وهو أكبر معرض للشرق الأوسط للمبتكرين، وتابع أن تقريرا لإحدى المنظمات الهندية صنفه من أكثر فنانين العالم المهتمين بقضايا الأطفال.

وأضاف، أن تلك المبادرة بدعم ذاتى من أهالى القرى، وأنه نفذ هذا المشروع بقرية كفور الغاب بمحافظة دمياط على مدار عامين متتالين، وكان يمكث كصاحب المشروع ومنظمة فى القرية لمدة ٥ أيام كل عام وذلك بالتعاون مع زملائه الفنانين، ورسم ٥٠ جدارية فى خلال عامين بالقرية.

وكشف عن أن المشروع بعنوان جدارى ويعتبر المركز الثالث عالميا، حيث إنه يهدف إلى التواجد بالقرى المهمشة والفقيرة لتعليم الأطفال الرسم، مؤكدا أن جريدة «لوموند» الإسبانية صنفت مشروعه ليكون المشروع الثالث على مستوى العالم فى المشاريع ذاتية المجهود والتى تهدف إلى نشر الفن والجرافيتى بالقرى وتهدف إلى تعليم الأطفال.

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