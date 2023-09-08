ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بدء العد التنازلي لعزل بايدن

بايدن
بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، إنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن في سبتمبر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وأشار كومر في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إلى توفر عدد الأصوات المطلوبة لبدء العملية.

وأضاف: "أعتقد أن مجلس النواب سيصوت على ذلك في سبتمبر. كل هذا يتوقف على رئيس المجلس كيفن مكارثي، لكنني تحدثت معه بالفعل حول هذا الأمر".

وفي مايو الماضي، أعلن الجمهوريون في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي أنهم تلقوا أدلة على أن أفراد عائلة بايدن والمرتبطين بهم، استلموا في السابق ملايين الدولارات من الخارج عبر شبكة من الشركات.

ووفقا لكومر، يجري الحديث عن "شبكة معقدة ومريبة تضم أكثر من 20 شركة"، استخدمها بايدن والأفراد المرتبطون بهم لإثراء أنفسهم. وكانت معظم هذه المؤسسات عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة تأسست عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

ويؤكد كومر أن السجلات المصرفية تكشف أن عائلة بايدن والأشخاص المرتبطين بها وشركاتهم تلقوا أكثر من 10 ملايين دولار من الأجانب وشركاتهم.

مجلس النواب الأمريكي سحب الثقة بايدن عزل بايدن الأصوات المطلوبة
ads