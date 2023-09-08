مصرع شابين في سباق موتوسيكلات بالفيوم

لفظ شابان أنفاسهما الأخيرة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، جراء حادث وقع بين دراجتين ناريتين؛ وذلك أمام قرية سنهور على طريق بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، تحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مركز شرطة سنهور، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية سنهور طريق بحيرة قارون، بين دراجتين ناريتين ووقوع متوفيين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة سنهور وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتبين من المعلومات الأولية قيام مجموعة من الشباب بالتسابق فيما بينهم على الطريق السياحي لبحيرة قارون، مما أسفر عن وقوع الحادث نتيجة اصطدام دراجتين نارية (موتوسيكل)، ومصرع كلًا من"أيمن. خ. ع. ص"مقيم سنهور، و"عبد الرحمن. ج. ع. أ" وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.