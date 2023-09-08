ads
الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اعتقال 17 شخصا في كوبا لضلوعهم في تجنيد مواطنين للمشاركة في النزاع بأوكرانيا

كوبا
كوبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الكوبية سيزار رودريجيز، اعتقال 17 شخصا بتهمة الضلوع في تجنيد مواطنين كوبيين للمشاركة إلى جانب روسيا في النزاع بأوكرانيا. 
وقال رودريجيز ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة إنه "تم اعتقال 17 شخصا أحدهم هو منظم هذا النشاط بدعم من شخصين آخرين يعيشان أيضا في البلاد"، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول هوية أو جنسية المعتقلين.

ويفرض القانون الجنائي الكوبي على المرتزقة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما أو عقوبة الإعدام.

وتأتي عملية الاعتقال عقب يومين من كشف وزارة الخارجية الكوبية عن "شبكة اتجار" روسية تهدف إلى تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات عسكرية في أوكرانيا، مشددة على أن كوبا "لا تشارك في النزاع العسكري في أوكرانيا".
 

كوبا روسيا كوبيين أوكرانيا
ads