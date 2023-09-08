اعتقال 17 شخصا في كوبا لضلوعهم في تجنيد مواطنين للمشاركة في النزاع بأوكرانيا

الجمعة 08/سبتمبر/2023 - 03:00 م

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الكوبية سيزار رودريجيز، اعتقال 17 شخصا بتهمة الضلوع في تجنيد مواطنين كوبيين للمشاركة إلى جانب روسيا في النزاع بأوكرانيا.

وقال رودريجيز ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة إنه "تم اعتقال 17 شخصا أحدهم هو منظم هذا النشاط بدعم من شخصين آخرين يعيشان أيضا في البلاد"، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول هوية أو جنسية المعتقلين.

ويفرض القانون الجنائي الكوبي على المرتزقة، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما أو عقوبة الإعدام.

وتأتي عملية الاعتقال عقب يومين من كشف وزارة الخارجية الكوبية عن "شبكة اتجار" روسية تهدف إلى تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات عسكرية في أوكرانيا، مشددة على أن كوبا "لا تشارك في النزاع العسكري في أوكرانيا".

