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الجمعة 08 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"ثقافتنا في إجازتنا" تشهد إقبالا من أطفال الغربية على أنشطة قصور الثقافة

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شهدت مكتبة محلة أبو علي الثقافية بمحافظة الغربية، توافد العديد من الأطفال، وذلك للمشاركة بفعاليات المبادرة الصيفية " ثقافتنا في إجازتنا"، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث تضمنت عمل ورشة فنية لتزيين الأدوات المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
ضمت الورشة الفنية التي نفذتها المدربة دعاء عبد الهادي، تعليم الأطفال المشاركين كيفية تلوين وتزيين أدواتهم الدراسية من الأقلام الجاف والرصاص باستخدام خامات الكرتون والأوراق الملونة والقصاصات والجليتر، وأيضا تصميم بعض من النماذج التي يستخدمها الطالب طيلة العام الدراسي، مثل المقلمة وحافظة الطعام.
هذا وقد استضافت مكتبة أبيار الثقافية محاضرة بعنوان "الأخلاق"، أكدت خلالها الكاتبة منصورة النحراوي، مدرس أول لغة عربية، بأن الأخلاق هي إحدى الركائز الأساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، وأشارت بأن الأخلاق يمكن اعتبارها سببا هاما في قيام الأمم وازدهارها وحمايتها من الانحراف، وتابعت بأنها هي مجموعة من القواعد التي تنظم السلوك الإنساني وتساهم في بناء حياة الإنسان وتحدد علاقته بغيره.
وقالت "النحراوي": "هنالك علاقة وطيدة بين الأخلاق والحياة المادية والاقتصادية على مستوى الفرد، حيث تؤثر الأخلاق على مستوى الأفراد المعيشي في المجتمع والقدرة على اكتساب العلاقات على مستوى العمل، الأمر الذي من شأنه أن يوصلهم للمراتب التي يطمحون إليها في المجتمع، فيما تعمل الأخلاق على اكتساب أفراد المجتمع لقيم الصدق والفضيلة والإخلاص والإتقان في العمل".

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مكتبة محلة أبو علي الثقافية المبادرة الصيفية ثقافتنا في اجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة
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