ننشر استعدادات انطلاق الدور الثاني لدوري مراكز الشباب بدمياط

كثفت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، إدارة الشباب جهودها استعداداتها لانطلاق ماراثون الدور الثاني من النسخة 10 علي ملاعب مركز شباب مدينة دمياط "الساحة الشعبية" وملعب مركز شباب دمياط الجديدة.

وتنطلق فعاليات الدور الثاني بدوري مراكز الشباب النسخة العاشرة لعام 2024/2023 على مستوى مراكز شباب دمياط يوم الأحد الموافق 9/10/2023، بتواجد أمني لتأمين أحداث المباريات ، مع وجود رجال الإسعاف في حالة وجود أي إصابة، لسرعة علاج أي مصاب.

وأشار الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، الي تجهيز الملاعب المقام عليها مباريات الدوري، وتوفير سيارة إسعاف بكل ملعب مباراة حفاظا على الأرواح، مشيرا إلى ضرورة إلمام جميع الفرق وإدارييها بالشروط الخاصة بالدوري من خلال النشرات الموزعة على مراكز الشباب المشاركة في الدوري من خلال صفحة إدارة الشباب بالمديرية علي فيسبوك.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وانطلقت فاعليات البرنامج التدريبي مشواري لتنمية المهارات الحياتية معسكر للنشي والشباب بمركز شباب العطوي "إدارة شباب الروضة" وذلك بالتعاون مع إدارة الشباب بمديرية الشباب والرياضة، وذلك لتدريب النشء من سن 10 سنوات إلى 14 سنة والشباب من سن 15 الى 25 سنة وذلك لتمكينهم من أجل مستقبل أفضل.

تدور محاور البرنامج حول مجموعة من المهارات الحياتية التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم.