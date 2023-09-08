التصريح بدفن جثة سائق توك توك وجد في حالة تعفن بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة سائق توك توك عثر عليه متوفيا فى حالة تعفن داخل منزله بقرية أبو ياسين.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ابو كبير يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول،" غازى ع " 58 سنة سائق توك توك مقيم نطاق مركز أبوكبير جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية ورود بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة داخل منزل بقرية أبو ياسين دائرة المركز وبالفحص تبين العثور على جثة سائق التوك توك فى حالة تعفن داخل غرفة نومه ولا يوجد بالجثة اصابات ظاهرية.

وتم الدفع بسيارة من مرفق الاسعاف بالشرقية ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى وبتوقيع الكشف الطبى عليه رجح مفتش الصحة ان يكون سبب الوفاة سكتة قلبية.

وتحرر عن المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.