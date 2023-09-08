الحروب الجديدة.. هل يصبح الروبوت المقاتل بديلًا عن القوات النظامية؟

كشف الدكتور حسين العمري، خبير تكنولوجيا المعلومات، حقيقة الاستغناء عن القوات النظامية ويحل محلها الروبوت المقاتل، وذلك في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كل دولة ستستخدم الذكاء الاصطناعي بقدر الإمكان، ولكنها بدرجات، وليس في الأمور العسكرية فقط.

وتابع: "لو أمريكا طلبت عدم المضي في هذا المجال، فإنها لا تضمن باقي الدول"، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يشعل حروبًا دون تدخل عسكري، لأنه مهما كان مدربًا ولديه المعلومات فإنه لا يملك الوعي أو التفكير، وقطاعات الجيش الأمريكي من مصلحتها تواجد عنصر السرعة وهو موجود بقوة في العنصر البشري.

https://www.youtube.com/watch?v=biaZMVFZxDI