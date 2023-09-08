«جولد بيليون» تكشف توقعات أسعار الذهب المحلية والعالمية

كشف التقرير الفني لجولد بيليون، الصادر اليوم الجمعة ، والخاص بتوقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية، عن توقف انخفاض أسعار الذهب منذ جلسة الأمس ليحاول التعافي وتعويض جزء من خسائره، ولكنه يواجه الآن منطقة مقاومة من 1923 – 1930 دولار للأونصة، قد تدفع هذه المنطقة تحركات الذهب إلى الاتجاه العرضي.

ولا تزال منطقة الدعم الهامة 1907 – 1910 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة هي الحد السفلي لتداولات الذهب خلال هذه الفترة، وكسرها يفتح الباب لمزيد من الانخفاض، ولكنها قد تساعد على تكوين قاعدة هامة للسعر فوق منطقة المستوى 1900 دولار للأونصة من شأنها أن تساهم في تكوين زخم إيجابي قوي عند الارتفاع بشرط أن يجد الذهب الحافز المناسب لعكس حركته نحو الأعلى.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن الذهب قد عاد إلى الارتفاع المحدود في محاولة للخروج من النطاق الضيق للتداولات ليتداول حالياً حول مستوى 2220 جنيه للجرام وذلك بعد أن فشل في كسر المستوى 2200 جنيه للجرام.

في حالة تأثر الذهب بحدث جديد في الأسواق خاصة لو كان متعلق بتغير سعر الصرف فسنشهد زخم صعودي قوي يدفع السعر إلى استهداف مستويات 2250 جنيه للجرام ومن بعده مستويات 2300 – 2320 جنيه للجرام.