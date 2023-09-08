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الجمعة 08 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"جوجل" تستعد لإيقاف "تطبيق شهير"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تستعد شركة "جوجل" للتغيير التدريجي والهادئ من تطبيقها الشهير، الذي يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية متميزة.

وأرسل عملاق الإنترنت برسالة عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي "Android TV"، يطلعهم فيها: "تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحا على جهاز Android TV الخاص بك اعتبارا من 05 أكتوبر 2023".

ومن ناحية أخري ، سيتمكن المستخدمون من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب "Shop" على "أندرويد تي في"، بينما يتوفر المحتوى أيضا من خلال YouTube وGoogle TV.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الكثير من العملاء لن يلاحظوا الفرق، خاصة إذا كانوا يمتلكون أدوات "Google TV" أحدث مثل "Chromecast"، وهو محول وسائط يسمح للمستخدمين بتشغيل محتويات، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى، على تلفزيون رقمي.

وأشار عدد من المستخدمين عن تفاجئهم بالإعلان، حيث كتب أحدهم على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "حزين للغاية".


فيما ذكر آخرون أن التطبيق "كان عبارة عن قمامة في كل الأحوال"، مشيرين إلى "جوجل قررت إيقافه لأنها لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الذي يعرضه".
 

تتصدر جوجل بعد أيام قليلة YouTube Android 2023 المستخدمين جوجل تستعد لإيقاف تطبيق شهير ديلي ميل البريطانية مقاطع الفيديو
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