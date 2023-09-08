عاشرها معاشرة الأزواج.. فتاة قاصر تحرر محضرًا ضد خطيبها بالدقهلية

حررت فتاة قاصر بمركز شرطة السنبلاوين محافظة الدقهلية، بلاغًا اتهمت فيه خطيبها بمواقعتها جنسيًا وإقامة علاقة جنسية معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، مما تسبب في فض غشاء بكارتها، وتمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من "ح"،16 عامًا، لا تعمل ومقيمة إحدى قرى المركز تتهم فيه خطيبها "م.ف.ف"، عامل، 26 عامًا، ومقيم بذات القرية بقيامة بمواقعتها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم وبمواجهته بمحررة البلاغ اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17718 لسنة 2023 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.