وفاة الفنان التونسي سعد المحواشي عقب عرض مسرحيته في القاهرة

توفي الفنان التونسي سعد المحواشي بالقاهرة، اليوم الجمعة، إثر إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، بعد يوم واحد من عرض مسرحيته بعنوان "مايراوش"، وشكلت الوفاة صدمة في الوسط الفني التونسي، إذ تم نقل الفنان إلى أحد المستشفيات في الدقي بمصر، في اليوم التالي لعرض مسرحيته على خشبة مسرح الجمهورية بوسط البلد، وذلك ضمن مسابقة فعاليات المهرجان للدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يختتم فعالياته اليوم، الجمعة.

ونعاه الدكتور سامح مهران وإدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

كما نعت الهيئة العربية للمسرح الفنان سعد المحواشي، إذ تشاطر الهيئة الفنانين في تونس والوطن العربي والمهجر أحزانهم لرحيل الفنان التونسي.

وبكلمات مؤثرة، نعاه أحد أصدقائه عبر حسابه على فيس بوك.

ويمثل عرض "مايراوش" واحدا من ثلاثة عروض لمسرح العرائس تشارك في دورة المهرجان هذا العام، من إنتاج المركز الوطني لفن العرائس بتونس، ونص دراما تورجيا وإخراج محمد منير العرقي، بطولة هيثم، ونانسي، وفاطمة الزهراء المرواني، وأسامة الماكني، وهناء الوسلاتي، وأسامة الحنايني، وضياء المنصوري، وإيهاب بن رمضان.