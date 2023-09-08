القبض على شخصين روّجا لبيع أدوية ومنشطات محظور تداولها عبر «فيس بوك»

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى العقاقير الطبية المخدرة المحظور تداولها بالمخالفة للقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه يعمل يإحدى الصيدليات بالقاهرة، وبحوزته (1130 عقاقير مخدرة – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه") وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه وبحوزته (1500 قرص عقاقير مخدرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإتجار فى العقاقير الطبية المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.