فعاليات ثقافية وفنية بالغربية للاحتفال بعيد الفلاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، وذلك للاحتفال بالعيد الـ 71 للفلاح المصري، والذي يواكب يوم 9 سبتمبر من كل عام.



في هذا الإطار، أكد الشاعر والمهندس الزراعي محمد عبد القادر السبع، خلال كلمته باحتفالية قصر ثقافة طنطا بعيد الفلاح أن من أهم مشاهد ثورة 23 يوليو هي إصدار قانون الإصلاح الزراعي المصري في 9 سبتمبر من العام 1952، والذي طبقه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتابع بأن صدور هذا القانون قد أعاد للفلاح المصري كرامته وكبرياءه، كما أوضح "السبع" أن القطاع الزراعي يشهد في السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا كبيرًا، من خلال اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام الذي يؤمن غذاء المصريين، ويدعم الاقتصاد القومي المصري.



هذا وتضمنت احتفالية قصر ثقافة طنطا بعيد الفلاح عددا من الفقرات الفنية من خلال عرض فني قدمته فرقة الغربية للفنون الشعبية بقيادة المدرب الفنان رامي جوهر، والذي شهد العديد من التابلوهات والاستعراضات الراقصة التي عكست شكل الفلكلور في محافظة الغربية، ومن بينها: موسم القطن، الفلاحين، وحمص وحلاوة طنطا، والدراويش.



في السياق ذاته، قال الشاعر والمهندس الزراعي أحمد زايد، خلال كلمته باحتفالية بيت ثقافة كفر الزيات بهذه المناسبة العظيمة إن القطاع الزراعي بمصر يعد من أهم القطاعات الرئيسية في الدخل القومي للبلاد، مشيرا إلى أن الفلاح المصري هو أحد أعمدة هذا الوطن، وهو أساس التقدم والتنمية، لا فتا إلى أن المزارعين هم الأكثر شريحة في المجتمع، ويقع على عاتقهم الجزء الأكبر في نهضة المجتمع والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي، وكذلك النهوض بقطاعات أخري كالصناعة والتجارة، فيما تضمنت الليلة الاحتفالية إلقاء العديد من القصائد الشعرية الوطنية في حب مصر.

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